«Одлар Юрду» оспорит призы Кубка европейских клубов

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджан будет представлен на предстоящем командном чемпионате Европы по шахматам в Анталье.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, чемпионат Европы среди мужских и женских команд пройдет с 7 по 15 октября. Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

В Кубке европейских клубов сыграют в открытой секции - среди мужчин (36 команд) и женщин (12 команд). Азербайджан представит и у мужчин и у женщин - команды «Одлар Юрду».

В составы мужской команды вошли Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли, Ниджат Абасов и Азер Мирзоев. А в женской сыграют - Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Айдан Ходжатова, Ханым Баладжаева и Зейнаб Мамедъярова.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.