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    «Одлар Юрду» оспорит призы Кубка европейских клубов

    07.10.2017 [15:10]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Азербайджан будет представлен на предстоящем командном чемпионате Европы по шахматам в Анталье.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, чемпионат Европы среди мужских и женских команд пройдет с 7 по 15 октября. Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

    В Кубке европейских клубов сыграют в открытой секции - среди мужчин (36 команд) и женщин (12 команд). Азербайджан представит и у мужчин и у женщин - команды «Одлар Юрду».

    В составы мужской команды вошли Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли, Ниджат Абасов и Азер Мирзоев. А в женской сыграют - Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Айдан Ходжатова, Ханым Баладжаева и Зейнаб Мамедъярова.

    Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

    AZERTAG.AZ :«Одлар Юрду» оспорит призы Кубка европейских клубов
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