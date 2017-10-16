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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Первый в Китае Институт робототехники открылся в городе Фошань

    16.10.2017 [12:06]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Международном выставочном центре Таньчжоу провинции Гуанчжоу открылась Китайская международная ярмарка «Интернет +» - 2017, на которой состоялось официальное открытие первого в Китае Института робототехники и первой китайско-немецкой производственной линии в рамках концепции «Индустрия 4.0».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Жэньминь жибао», Институт робототехники в Фошане был основан под руководством правительства района Шуньдэ города Фашань. Институт является первым в Китае заведением своего рода и единственным авторизованным иностранным учреждением, Ганноверским институтом робототехники. Исполнительный директор компании, к которой относится китайский институт, Вэйвэй, подчеркнул, что Фошанський институт робототехники представляет собой не традиционный образовательный орган, а площадку, созданную вокруг промышленной сферы роботов. Он станет образцовой платформой для стыковки китайского проекта «Сделано в Китае – 2025» и концепции «Индустрия 4.0" Германии».

    Данный институт будет заниматься расширением линии производства и автоматизацией решений, а также обучением, предоставлением роботизированного сервиса и т.п. В настоящее время в институте уже аккредитовалось 21 китайское и иностранное учреждение, например, KUKA, Немецкий научно-исследовательский институт перспективных промышленных технологий, «Феникс» (Китай), «Midea», гуандунская компания «Цзя Тэн» и другие.

    В производстве активно задействованы промышленные роботы, техника промышленного аналогового моделирования, система исполнения и управления производством и многие другие передовые технологии.

    AZERTAG.AZ :Первый в Китае Институт робототехники открылся в городе Фошань
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