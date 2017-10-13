Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ 13 октября Президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева посетили Шехидляр хиябаны. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Румен Радев его супруга Десислава Радева посетили могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Президент Болгарии возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана. Высокий гость, любовавшийся панорамой Баку, был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе созидательной работе.

AZERTAG.AZ : Почтение памяти шехидов

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам