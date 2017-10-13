Почтение памяти шехидов
AzerTAg.az
Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ
13 октября Президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Румен Радев его супруга Десислава Радева посетили могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Президент Болгарии возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.
Высокий гость, любовавшийся панорамой Баку, был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе созидательной работе.
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