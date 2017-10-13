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    ПОЛИТИКА


    Почтение памяти шехидов

    13.10.2017 [13:35]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября Президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева посетили Шехидляр хиябаны.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Румен Радев его супруга Десислава Радева посетили могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Президент Болгарии возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

    В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.

    Высокий гость, любовавшийся панорамой Баку, был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе созидательной работе.

     

    AZERTAG.AZ :Почтение памяти шехидов
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