Почтение памяти выдающихся ученых Зарифы Алиевой и Аиды Имангулиевой

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

9 октября участники проходящего в Баку «круглого стола» на тему «Роль азербайджанских женщин в науке», организованного при поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и Бакинского государственного университета, посетив Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем, прибыв в Аллею почетного захоронения II, участники «круглого стола» почтили память первого доктора наук Азербайджана по арабской литературе, профессора Аиды Имангулиевой, возложили цветы на ее могилу.