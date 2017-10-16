Подразделения вооруженных сил Армении 118 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта ВИДЕО

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 118 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селах Вазашен, Айгеовит и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, с позиций, находящихся в селе Чинари и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Эсрик Джырдахан, Гаралар Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шихлар, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского Ходжавендского и Джебраильского районов.