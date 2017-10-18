Подразделения вооруженных сил Армении 122 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении в течение суток 122 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах в Бердском районе, на безымянных высотах на территории Красносельского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Гаймаглы, Фарахли Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.