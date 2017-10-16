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    Прага вводит первые электробусы

    16.10.2017 [11:54]

    Прага, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с воскресенья Транспортное предприятие Праги начало тестировать движение электробусов по маршруту между Палмовкой и Летнянами. Тестирование было начато символически в 45-ю годовщину окончания движения троллейбусов в чешской столице. Испытания будут проходить в течение нескольких недель.

    Все желающие могли испробовать новый вид транспорта на километровой трассе. Дозарядка электробуса осуществляется на конечной остановке на Палмовке. В прошлом Транспортное предприятие Праги уже тестировало электробусы, однако, тогда речь шла о дозарядке машин от трамвайных контактных проводов.

     

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Прага вводит первые электробусы
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