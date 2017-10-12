    • / РЕГИОНЫ

    РЕГИОНЫ


    Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей провела свой очередной прием в Сумгайыте

    12.10.2017 [15:54]

    Cумгайыт, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева руководители органов центральной исполнительной власти проводят прием граждан в регионах, помогают им в решении различных проблем.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова свой очередной прием провела 12 октября в Сумгайыте в Центре Гейдара Алиева. В приеме приняли участие жители Абшеронского, Губадлинского, Зангеланского, Шушинского районов и Сумгайыта.

    Сначала Х.Гусейнова и первый заместитель главы исполнительной власти города Фаиг Керимов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

    Затем председатель Госкомитета приняла граждан в конференц-зале Центра. Обращения граждан были связаны с вопросами защиты прав женщин и детей, предотвращения бытового насилия, разводов, проблемами по получению алиментов, лечения больных детей и детей-инвалидов, усыновления детей, занятости, здоровья и др.

    Руководитель ведомства внимательно выслушала граждан. По некоторым обращениям решения были приняты на месте, по другим даны подробные разъяснения и соответствующие рекомендации. Обращения, не относящиеся к полномочиям Госкомитета, зарегистрированы для передачи в соответствующие структуры.

    AZERTAG.AZ :Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей провела свой очередной прием в Сумгайыте
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Министр образования провел очередной прием граждан в Сумгайыте
    30.09.2017 [16:14]
    Министр образования провел очередной прием граждан в Сумгайыте
    Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей встретилась с гражданами в Гусаре ВИДЕО
    21.07.2017 [15:33]
    Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей встретилась с гражданами в Гусаре ВИДЕО
    Созданная по поручению Президента специальная комиссия провела осмотр в «Мемориальном комплексе геноцида»
    09.06.2017 [13:14]
    Созданная по поручению Президента специальная комиссия провела осмотр в «Мемориальном комплексе геноцида»
    Участники водного путешествия IV Игр исламской солидарности – в Мингячевире ВИДЕО
    23.04.2017 [16:03]
    Участники водного путешествия IV Игр исламской солидарности – в Мингячевире ВИДЕО
    Другие новости раздела
    11.10.2017 [15:44]
    В Джоджуг Мерджанлы завершились основные строительные работы
    03.10.2017 [11:47]
    В Хыналыг пришла зима: высота снежного покрова достигла 17 см ВИДЕО
    30.09.2017 [16:14]
    Министр образования провел очередной прием граждан в Сумгайыте
    28.09.2017 [18:48]
    В Красной Слободе увековечена память Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова
    Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей провела свой очередной прием в Сумгайыте Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей провела свой очередной прием в Сумгайыте Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей провела свой очередной прием в Сумгайыте