Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей провела свой очередной прием в Сумгайыте

Cумгайыт, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева руководители органов центральной исполнительной власти проводят прием граждан в регионах, помогают им в решении различных проблем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова свой очередной прием провела 12 октября в Сумгайыте в Центре Гейдара Алиева. В приеме приняли участие жители Абшеронского, Губадлинского, Зангеланского, Шушинского районов и Сумгайыта.

Сначала Х.Гусейнова и первый заместитель главы исполнительной власти города Фаиг Керимов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

Затем председатель Госкомитета приняла граждан в конференц-зале Центра. Обращения граждан были связаны с вопросами защиты прав женщин и детей, предотвращения бытового насилия, разводов, проблемами по получению алиментов, лечения больных детей и детей-инвалидов, усыновления детей, занятости, здоровья и др.

Руководитель ведомства внимательно выслушала граждан. По некоторым обращениям решения были приняты на месте, по другим даны подробные разъяснения и соответствующие рекомендации. Обращения, не относящиеся к полномочиям Госкомитета, зарегистрированы для передачи в соответствующие структуры.