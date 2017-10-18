Роналду обошел Рауля и вышел на 3-е место по числу матчей в ЛЧ
AzerTAg.az
18.10.2017 [10:43]
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
Нападающий футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:1).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча стала для 32-летнего португальца 143-й в турнире. По этому показателю он обошел экс-форварда «Реала» Рауля (142).
Больше Роналду в Лиге чемпионов сыграли только бывший полузащитник «Барселоны» Хави (151) и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (166), выступающий за «Порту».
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