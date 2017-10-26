Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Состоялось заседание Совета финансовой стабильности, созданного Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 июля 2016 года номер 995 в целях обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране. На заседании, посвященном итогам 9 месяцев текущего года, председательствовал премьер-министр Азербайджанской Республики, председатель Совета финансовой стабильности Артур Раси-заде.

В заседании принимали участие члены Совета финансовой стабильности – помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров, министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов, председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Эльман Рустамов, председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики Руфат Асланлы, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Секретариате Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики, в соответствии с повесткой дня заседания Секретариат Совета финансовой стабильности представил сводный отчет. В отчете нашли отражение происходящие в стране макроэкономические процессы, а также состояние исполнения принятого Советом финансовой стабильности в конце 2016 года «Плана мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности на 2017 год и среднесрочный период».

В ходе обсуждений было отмечено, что, как подчеркивалось на состоявшемся под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева расширенном заседании Кабинета Министров Азербайджанской Республики, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2017 года и предстоящим задачам, в указанный период в развитии экономики страны наблюдалась позитивная динамика, особую роль в формировании которой сыграла макроэкономическая стабильность.

Восстановлен профицит в платежном балансе страны, увеличились стратегические валютные резервы. На улучшение показателей платежного баланса повлияло не только повышение мировых цен на нефть, но и продолжение тенденции сокращения по импорту товаров и услуг, а также расширения экспорта по ненефтяному сектору.

Стабилизировалось положение на валютном рынке, в условиях преобладания предложения валюты над спросом с начала года укрепился курс маната по отношению к доллару США. А реальный эффективный курс маната по ненефтяному сектору с начала 2015 года подешевел более чем на 38 процентов, что оказывает существенное влияние на увеличение экспорта и замещение им импорта.

Восстановление макроэкономической стабильности создает условия для повышения экономической активности в ненефтяном секторе. В январе-сентябре в ненефтяном секторе отмечен 2.5-процентный экономический рост.

Проводимая в этот период монетарная политика учитывала, в первую очередь, потребность фискального сектора в деньгах, объем денежной базы увеличился на уровне, обеспечивающем потребности экономики. С другой стороны, были приняты меры по нейтрализации влияния увеличения денежной базы на стабильность курса и цен.

Продолжались меры по обеспечению устойчивости финансовой системы, в том числе оздоровлению «Международного банка Азербайджана» и капитализации банковской системы.

На заседании состоялось обстоятельное обсуждение «Фискальных правил», «Среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом», «Программы развития денежного рынка», подготовленных в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности на 2017 год и среднесрочный период», и рамок макроэкономической стабильности 2018 года.

В заключение была подчеркнута важность сохранения до конца года макроэкономической стабильности и продолжения мер по обеспечению финансовой стабильности. Была особо отмечена важность осуществления гибкой и координированной макроэкономической политики для достижения сокращения инфляции. Была также подчеркнута важность углубления реформ в структурной и институциональной сферах для дальнейшего ускорения экономического роста на основе устойчивой макроэкономической стабильности.