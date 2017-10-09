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    УЕФА подготовил репортаж об агдамском клубе «Карабах»

    09.10.2017 [16:35]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    В преддверии матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил видео сюжет о футбольном клубе «Карабах».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете рассказывается о матче «Карабаха» против «Ромы» (1:2), долгом пути команды к самому престижному европейскому турниру, а также о том, что команда была вынуждена покинуть свой родной город Агдам.

    Главными героями сюжета выступили главный тренер Гурбан Гурбанов и капитан Рашад Садыхов.

    Отметим, что 23 августа после победы над датским соперником «Копенгагеном», клуб «Карабах» квалифицировался на участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, став тем самым первым азербайджанским футбольным клубом, достигшим такого результата.

    Клуб представляет город Агдам, оккупированный армянскими вооруженными силами в 1993 году. Агдам называют «городом-призраком» и «Хиросимой Кавказа» из-за его полного уничтожения и полной этнической чистки, совершенной армянскими войсками в ходе оккупации. Клуб «Карабах» является единственной футбольной командой среди квалифицированных команд УЕФА-32, который не может играть домашние матчи на своем стадионе.

    AZERTAG.AZ :УЕФА подготовил репортаж об агдамском клубе «Карабах»
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