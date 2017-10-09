УЕФА подготовил репортаж об агдамском клубе «Карабах»

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В преддверии матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил видео сюжет о футбольном клубе «Карабах».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете рассказывается о матче «Карабаха» против «Ромы» (1:2), долгом пути команды к самому престижному европейскому турниру, а также о том, что команда была вынуждена покинуть свой родной город Агдам.

Главными героями сюжета выступили главный тренер Гурбан Гурбанов и капитан Рашад Садыхов.

Отметим, что 23 августа после победы над датским соперником «Копенгагеном», клуб «Карабах» квалифицировался на участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, став тем самым первым азербайджанским футбольным клубом, достигшим такого результата.

Клуб представляет город Агдам, оккупированный армянскими вооруженными силами в 1993 году. Агдам называют «городом-призраком» и «Хиросимой Кавказа» из-за его полного уничтожения и полной этнической чистки, совершенной армянскими войсками в ходе оккупации. Клуб «Карабах» является единственной футбольной командой среди квалифицированных команд УЕФА-32, который не может играть домашние матчи на своем стадионе.