УЕФА подготовил репортаж об агдамском клубе «Карабах»
AzerTAg.az
Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
В преддверии матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил видео сюжет о футбольном клубе «Карабах».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в сюжете рассказывается о матче «Карабаха» против «Ромы» (1:2), долгом пути команды к самому престижному европейскому турниру, а также о том, что команда была вынуждена покинуть свой родной город Агдам.
Главными героями сюжета выступили главный тренер Гурбан Гурбанов и капитан Рашад Садыхов.
Отметим, что 23 августа после победы над датским соперником «Копенгагеном», клуб «Карабах» квалифицировался на участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, став тем самым первым азербайджанским футбольным клубом, достигшим такого результата.
Клуб представляет город Агдам, оккупированный армянскими вооруженными силами в 1993 году. Агдам называют «городом-призраком» и «Хиросимой Кавказа» из-за его полного уничтожения и полной этнической чистки, совершенной армянскими войсками в ходе оккупации. Клуб «Карабах» является единственной футбольной командой среди квалифицированных команд УЕФА-32, который не может играть домашние матчи на своем стадионе.
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание