    • / МИР

    МИР


    В Чехии открывается пилотная тюрьма... без охранников

    17.10.2017 [11:20]

    Прага, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в поселке Иржице (район города Нимбурк, Чехия) стартует пилотный проект «открытая тюрьма». Заключенные будут находиться в этом учреждении пенитенциарной системы без охранников. Из сотрудников тюрьмы там будут присутствовать только воспитатели или психологи.

    Задачей тюрьмы является подготовка отбывающих наказание к жизни на воле. На первом этапе реализации проекта в экспериментальной тюрьме будет находиться 32 заключенных. В случае успеха эксперимента подобная практика может быть распространена на другие тюрьмы, а численность осужденных увеличена до 100 человек. Участниками проекта могут становиться заключенные, завершающие свой срок отбывания наказания.

    Тюремный комплекс оснащен камерами наблюдения и обнесен бетонным забором. В будущем там предполагается разбить декоративный сад.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :В Чехии открывается пилотная тюрьма... без охранников
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    В Баварии задержана крупнейшая "четверолапая" контрабанда
    17.10.2017 [12:55]
    В Баварии задержана крупнейшая "четверолапая" контрабанда
    Прага вводит первые электробусы
    16.10.2017 [11:54]
    Прага вводит первые электробусы
    В Праге прошла демонстрация
    16.10.2017 [10:08]
    В Праге прошла демонстрация
    В Чехии 25 400 миллионеров
    12.10.2017 [10:00]
    В Чехии 25 400 миллионеров
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [12:55]
    В Баварии задержана крупнейшая "четверолапая" контрабанда
    17.10.2017 [12:50]
    Президент ФРГ отправится в Москву
    17.10.2017 [12:39]
    Президент Турции посещает Польшу
    17.10.2017 [12:02]
    Новое правило для путешествующих из некоторых штатов в пределах территории США
    В Чехии открывается пилотная тюрьма... без охранников