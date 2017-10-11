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    В Джоджуг Мерджанлы завершились основные строительные работы

    11.10.2017 [15:44]

    Джебраил, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 15 июня 2017 года Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев успешно продолжает очередной этап строительно-восстановительных и созидательных работ в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в строительных работах задействованы около 40 единиц техники, более 280 рабочих. На этом этапе проводится строительство 100 частных жилых домов, детского сада на 50 мест, зданий медицинского пункта и клубно-общинного центра, почты и других необходимых объектов инфраструктуры. Возводимые на площади 17 гектаров 14 домов – однокомнатные, 38 – двухкомнатные, 36 – трехкомнатные, 12 – четырехкомнатные. Для каждой семьи отведен земельный участок площадью 0,10 гектара.

    Уже во всех домах, а также в детском саду и клубно-общинном центре завершены работы. Построены 2 водохранилища вместимостью 200 кубометров и пробурены 2 субартезианских колодца. На дороги уложены гравий и щебень. В настоящее время в медицинском пункте ведется малярная работа, фасад административного и почтового зданий облицован. Продолжается прокладка внутрипроселочных электрических, газовых и водных линий. В ближайшие дни на поселковых улицах начнется укладка асфальта. В поселке также будет заложен зеленый массив на площади 1,75 гектара.

    По завершении работ очередная часть вынужденных переселенцев будет переселена в село Джоджуг Мерджанлы.

    AZERTAG.AZ :В Джоджуг Мерджанлы завершились основные строительные работы
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