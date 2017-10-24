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    В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018

    24.10.2017 [14:30]

     Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Торжественная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане, состоялась во вторник в Древней Олимпии (Греция), сообщает агентство Интерфакс.

    Церемония традиционно состоялась в древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей. Первым факелоносцем стал греческий спортсмен Апостолос Ангелис, специализирующийся в лыжах и биатлоне.

    На протяжении недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным городам Греции. 31 октября его передадут представителю оргкомитета "Пхенчхан-2018".

    Ранее в Сеуле были презентованы медали Игр-2018. Лицевая часть медали имеет динамические диагональные линии, символизирующие как историю Олимпийских игр, так и стремление их участников к победе. Обратная сторона медали включает соответствующую спортивную дисциплину, а также эмблему Игр.

    Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Предыдущие зимние Олимпийские игры в 2014 году проходили в Сочи. Игры-2020 будут проходить в Пекине.

    AZERTAG.AZ :В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018
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