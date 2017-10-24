В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Торжественная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане, состоялась во вторник в Древней Олимпии (Греция), сообщает агентство Интерфакс.

Церемония традиционно состоялась в древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей. Первым факелоносцем стал греческий спортсмен Апостолос Ангелис, специализирующийся в лыжах и биатлоне.

На протяжении недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным городам Греции. 31 октября его передадут представителю оргкомитета "Пхенчхан-2018".

Ранее в Сеуле были презентованы медали Игр-2018. Лицевая часть медали имеет динамические диагональные линии, символизирующие как историю Олимпийских игр, так и стремление их участников к победе. Обратная сторона медали включает соответствующую спортивную дисциплину, а также эмблему Игр.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Предыдущие зимние Олимпийские игры в 2014 году проходили в Сочи. Игры-2020 будут проходить в Пекине.