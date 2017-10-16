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    В Праге прошла демонстрация

    16.10.2017 [10:08]

    Прага, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, несколько сотен человек прошло в воскресенье по улицам Праги в рамках демонстрации за повышение заработных плат, организованной Чешской социал-демократической партией. Шествие двинулось от Староместской площади на Кларов, из-за чего было ненадолго приостановлено движение общественного транспорта. Руководство ЧСДП представляли премьер Богуслав Соботка, глава МИД Любомир Заоралек и министр труда и социальных дел Михаэла Марксова.

    Демонстранты выкрикивали лозунги «Конец дешевого труда», «Бабиша в мусорное ведро», а также несли транспаранты «Больничный с первого дня» и «Минимальная зарплата 16 тысяч крон».

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :В Праге прошла демонстрация
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