В Праге прошла демонстрация

Прага, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, несколько сотен человек прошло в воскресенье по улицам Праги в рамках демонстрации за повышение заработных плат, организованной Чешской социал-демократической партией. Шествие двинулось от Староместской площади на Кларов, из-за чего было ненадолго приостановлено движение общественного транспорта. Руководство ЧСДП представляли премьер Богуслав Соботка, глава МИД Любомир Заоралек и министр труда и социальных дел Михаэла Марксова.

Демонстранты выкрикивали лозунги «Конец дешевого труда», «Бабиша в мусорное ведро», а также несли транспаранты «Больничный с первого дня» и «Минимальная зарплата 16 тысяч крон».

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага