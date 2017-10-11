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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В UNEC обсуждены перспективы электронных денег

    11.10.2017 [12:19]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялся семинар на тему «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, на организованном Фондом исследования UNEC научном семинаре президент фонда Фархад Амирбеков отметил, что электронная экономика является новым фундаментом для развития управления, бизнеса и социальной сферы, а также общества. Он отметил важную роль электронных финансов, считающихся в глобальном мире основным трендом экономики, в динамике экономического развития, росте плодотворности, создании новых рынков и промышленных сфер, обеспечении устойчивого развития.

    Известный российский эксперт по цифровой экономике и электронных финансов, президент Международного фонда “Человечество”, доктор юридических наук Руслан Макаров выступил с докладом по теме «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития». Он дал подробную информацию о понятии электронных денег, функциях, распространении в мире. Говоря об альтернативных видах валюты, Р.Макаров дал подробную информацию о создании, использовании и других положительных особенностях единиц криптовалюты и электронных денег. Коснувшись целей и задач создания электронных денег, Р.Макаров рассказал об их применении в разных городах, достигших высокого экономического развития. В то же время он рассказал о положительных результатах применения электронных денег в разных государствах.

    Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов отметил, что экономика начала получать совершенно другой характер и такая экономика требует новые виды услуг. Говоря об особенностях электронных денег, ректор отметил важность исследования результатов применения. Он отметил, что если в мире о пользе электронных денег говорят в основном специалисты в банковской сфере и по компьютерам, в Азербайджане эту инициативу должны взять в руки ученые UNEC и разработать предложения, обосновывающие значение электронных денег. При необходимости по вопросу электронных денег эксперты UNEC могут дать соответствующие советы правительству. Как первый шаг ректор отметил о посвящении очередного журнала «Эксперт UNEC» вопросам электронных денег и криптовалюты, подчеркнул о перспективах применения электронных денег в Азербайджане, а также анализе опасных сторон.

    Научный семинар продолжил работу тематическими обсуждениями.

    AZERTAG.AZ :В UNEC обсуждены перспективы электронных денег
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