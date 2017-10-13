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    ЭКОНОМИКА


    В этом году в связи с нефтегазовыми соглашениями в Нефтяной фонд поступило 1,4 миллиона долларов бонусных выплат

    13.10.2017 [12:12]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Бонусные выплаты, поступившие в январе-сентябре текущего года в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в связи с нефтегазовыми соглашениями и их исполнением, составили 1,4 миллиона долларов США или 2,4 миллиона манатов.

    Об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Государственном нефтяном фонде.

    AZERTAG.AZ :В этом году в связи с нефтегазовыми соглашениями в Нефтяной фонд поступило 1,4 миллиона долларов бонусных выплат
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