Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ Бонусные выплаты, поступившие в январе-сентябре текущего года в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в связи с нефтегазовыми соглашениями и их исполнением, составили 1,4 миллиона долларов США или 2,4 миллиона манатов. Об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Государственном нефтяном фонде.

AZERTAG.AZ : В этом году в связи с нефтегазовыми соглашениями в Нефтяной фонд поступило 1,4 миллиона долларов бонусных выплат

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