Вооруженные подразделения Армении 121 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта ВИДЕО

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении в течение суток 121 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Гаймаглы и Фарахли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селах Гейали, Заманлы Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.