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    علم وتعليم


    بحث آفاق تطوير سياحة الحلال

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

    اقيم اليوم في جامعة السياحة والإدارة الأذربيجانية مؤتمر علمي في موضوع "التضامن الاسلامي وامكانيات السياحة الدينية"، ذلك في اطار "عام التضامن الاسلامي".

    أفادت أذرتاج ان رئيس الجامعة إلهام ماداتوف تحدث عن قرار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن إعلان عام 2017 عام التضامن الإسلامي مشيرا الى اهميته الدولية والفكرية.

    استمع الحضور الى أبحاث في مواضيع "سياحة الحلال وآفاق تطويرها" و"الآثار السياحية الدينية في اذربيجان" ، و"سبل تطوير مجال الجولة التوعوية المتعلقة بالسياحة الدينية في اذربيجان" وغيرها من المواضيع.

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