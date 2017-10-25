لجنة المؤسسات الدينية: المسيحية تحتل أحد المراكز المهمة في تاريخ أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

قال مبارز قربانلي إن أذربيجان الواقع في مركز الحضارات احتضن مختلف الأديان على مد العصور وقد احتلت المسيحية مركزا من المراكز المهمة في تاريخ أذربيجان كما أن كنائس ألبان الموجودة على أراضي أذربيجان اليوم تراث المسيحية.

ونقل مراسل أذرتاج عن قربانلي رئيس اللجنة الحكومية لشؤون المؤسسات الدينية قوله في حفل إشهار كتابي "تاريخ الإنجيل" و"تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية" في 25 أكتوبر تشرين الأول اليوم في باكو إن عرض الكتابين باللغة الأذربيجانية له بالغ الأهمية لأن الأذربيجانيين يتمكنون من مطالعة هذين المطبوعين باللغة الأم لأن كل من يعرف جيا دينه لن يتأثر بمجموعات متطرفة أصولية.

وعبر قربانلي عن ثقته في حظي الكتابين بالإشادة عن جانب المجتمع قائلا إن نشر مثل هذين الكتابين نشرا أوسع ضروري في أذربيجان.

يذكر أن عامي 2016م نودي بعام التعددية الثقافية و2017م بعام التضامن الإسلامي في أذربيجان تنفيذا للقرارين الجمهوريين الصادرين عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ودليلا واضحا على هذه السياسة المحبة للسلام وحسن نية الشعب الأذربيجاني وتسامحه حيال جميع الأقوام والأديان جرت ترجمة كتابي "تاريخ الإنجيل" و"تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية" من جانب الأستاذ مائل اصغروف مدير قسم سياسة اللغة واللغويات الاجتماعية بمعهد فقه اللغة لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إلى للغة الأذربيجانية وتم طبعهما من قبل الجمعية الأهلية لذكرى القصص تايسين الناشطة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية واستوردت إلى أذربيجان بتصريح خاص صدر عن اللجنة الحكومية المذكورة.