افتتاح معرض عائدة محمودوفا «الصحراء كما هي» في دبي

دبي، 15 نوفمبر، أذرتاج

افتتح معرض شخصي أول باسم «الصحراء كما هي» مؤلف من النتاجات اليدوية لمؤسسة مكان الفنون الجميلة الحديثة «يارات» ورئيسته الفني الرسامة الموهوبة عائدة محمودوفا لدى معرض كوادرو في دبي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المعرض يقدم 17 لوحة تعكس بمهارة نوعية عن تغيرات رقيقة للألوان بفضل تقنية الرسم الخاص بواسطة رمل الصحراء حيث تترك لوحات الرسامة الأذربيجانية المرسومة على أسلوب التضاريس الصحراوية لدى مشاهدين انطباعات خاصة للزمن والمكان.

وقال مدير المعرض روبيرتو لوباردو أن اللوحات المعروضة لأول مرة أمام محبي الفنون الجميلة العرب تقدم مشاعر إيجابية بوصفها موضوعا ملحا لدى عالم الفنون الجميلة للمنطقة.

وحضر افتتاح المعرض سفير أذربيجان لدى الامارات داشقين شكاروف والقنص العام الأذربيجاني لدى دبي برويز اسماعيلزاده وموظفو السلك الدبلوماسي الأذربيجاني.

وتستمر فعاليات المعرض «الصحراء كما هي» لغاية الخامس من ديسمبر كانون الأول المقبل.