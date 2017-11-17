المكتبة العلمية المركزية ترسل الكتب الى مكتبات الموصل في العراق

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج).

أرسلت المكتبة العلمية المركزية التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية 365 كتابا مختلفة الى مكتبات مدينة الموصل، ذلك بطلب من السفارة العراقية في أذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتبة ان الكتب سلمت للسيدة إيناس عبدالقديم محمد الخزرجي السكرتيرة الثالثة في سفارة العراق لدى أذربيجان. من بين الكتب المهداة مصادر مهمة عن الأدب والتاريخ الأذربيجانيين ومؤلفات عن "كتاب ده ده قورقود" وتاريخ قراباغ وغيرها من الموضوعات.