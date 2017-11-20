انطلاق اعمال مؤتمر "الأرشيفات العثمانية" في إسطنبول

إسطنبول، 20 نوفمبر (اذرتاج).

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "أرشيفات الجغرافية العثمانية الدولي الثاني في إسطنبول. سبق المؤتمرَ تنظيم معرض الوثائق الرسمية المرتبطة بالعهد العثماني. بعد الافتتاح الرسمي تم عزف أناشيد عثمانية حربية.

أفادت أذرتاج انه نوقشت في المؤتمر مواضيع متعلقة بالثقافة وحقوق الملكية وحماية حقوق الانسان والمطبوعات وغيرها في العهد العثماني.

كما سيستمع المشاركون الى أبحاث حول إمكانيات الحل العادل للقضية الارمينية المزيفة بفضل فتح أبواب الارشيفات العثمانية.

سيستمر المؤتمر حتى 24 نوفمبر.