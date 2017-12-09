أذربيجان تشارك في مهرجان عاشيق الدولي
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٧]
باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سيقام في 10 ديسمبر مهرجان عاشيق الدولي "عاشيق قريب" في طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية أن مدرس الموسيقى ألخان جليلوف سيمثل أذربيجان في المهرجان الذي سيستغرق يومين.
ستشارك تركيا وجورجيا إلى جانب إيران في المهرجان الذي سيقام بتنظيم اتحاد العاشيقين الإيراني.
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