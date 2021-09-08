باكو تستضيف مهرجان الجاز الدولي للمرة التالية

باكو، 8 أيلول، أذرتاج

تستضيف العاصمة باكو مهرجان الجاز الدولي خلال الفترة ما بين العاشرة والثامن عشر من ايلول الجاري.

ويشارك في المهرجان فنانو الجاز المحليين بجانب فرق الجاز الدولية من مختلف البلدان ومنها تركيا وألمانيا وروسيا وجورجيا وإسرائيل ولكسمبورغ وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وندرلاند وغيرها.

وينظم المهرجان بمراعاة قواعد نظام الحجر الصحي ومن الممنوع دخول غير المطعمين في صالات الحفلات.