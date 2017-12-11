متحف الفنون الوطني يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين، مجانًا
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٣]
باكو، 11 ديسمبر (أذرتاج).
فتح متحف الفنون الوطني الأذربيجاني أبوابه لاستقبال الزائرين، مجانًا في 17 ديسمبر من الساعة 10:00 صباحا الى 18:00.
أفادت أذرتاج نقلا عن المتحف ان الضيوف سيتمكنون من التعرف مع الاعمال الفنية واللوحات الفريدة من نوعها مع العناصر المتناظرة واللامتناظرة (Asymmetry و Symmetry). دفع مركز "سيميتريا" الصحي رسوم الدخول في المتحف.
يقع المتحف في شارع نيازي 11-13 قرب محطة ميترو أنفاق "إيجري شهر
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠٩]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤١]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٦]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٤:٠٣]
١١.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٦]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٧:٤١]
١١.١٢.٢٠١٧ [١١:٢٥]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٣]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١١.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠١]
٠٦.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٤٤]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [٢١:٤٣]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٩]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٥٥]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك