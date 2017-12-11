متحف الفنون الوطني يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين، مجانًا

باكو، 11 ديسمبر (أذرتاج).

فتح متحف الفنون الوطني الأذربيجاني أبوابه لاستقبال الزائرين، مجانًا في 17 ديسمبر من الساعة 10:00 صباحا الى 18:00.

أفادت أذرتاج نقلا عن المتحف ان الضيوف سيتمكنون من التعرف مع الاعمال الفنية واللوحات الفريدة من نوعها مع العناصر المتناظرة واللامتناظرة (Asymmetry و Symmetry). دفع مركز "سيميتريا" الصحي رسوم الدخول في المتحف.

يقع المتحف في شارع نيازي 11-13 قرب محطة ميترو أنفاق "إيجري شهر