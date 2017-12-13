أذربيجان تشارك في المؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة في سلطنة عمان

باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج).

اختتمت أعمال المؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة الذي استضافته سلطنة عمان على مدى يومين ونظمته وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، مع حضور أكثر من 30 وزيرا الى جانب حوالي 700 ضيف من 70 بلدا. شارك عن أذربيجان في المؤتمر نائب وزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني ناظم صمدوف والوفد المرافق له.

وعقد في المؤتمر الحوار الوزاري للوزراء ورؤساء هيئات السياحة والثقافة حول السياحة والثقافة والتنمية المستدامة. وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات نقاشية تتضمن دور السياحة في الحفاظ على التراث الثقافي ودور الثقافة والسياحة في التنمية الحضرية والإبداع واستكشاف النطاق الثقافي في السياحة.

ألقى نائب الوزير الاذربيجاني ناظم صمدوف كلمة في المؤتمر تحدث خلالها عن الإصلاحات الجارية في مجال تطوير السياحة في بلاده وتسهيل إجراءات الفيزا للسياح مشيرا الى تبني خطة النشاط السياحي الاستراتيجية مؤكدا على رعاية الدولة لتطوير السياحة كأحد أولويات القطاع غير النفطي. كذلك أضاف ان أذربيجان أصبحت وجهة سياحية مميزة بفضل موقعها على ملتقى الحضارات وطريق الحرير القديم. وقال ناظم صمدوف ان أذربيجان ستحتفل عام 2018 بذكرى مرور 10 أعوام على انطلاق "مسار باكو" برعاية شريكيه الرسميين اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية.