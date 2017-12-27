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    حجم نقل الشحن خلال أشهر يناير - نوفمبر

    ٢٧.١٢.٢٠١٧ [١٦:٣٧]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نقل 2.2 مليوني راكب و13 مليون طن من الشحن عبر السكك الحديدية في شهري يناير – نوفمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى انخفاض أحجام النقل بنسبتي 7.1 في المائة و25.1 في المائة على التوالي قياسا إلى نفس الفترة من عام 2016.

    شهد شحن 348 عربة قطار وتفريغ 419 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 13.3 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و5.2 آلاف طن باتجاه الغرب و0.8 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :حجم نقل الشحن خلال أشهر يناير - نوفمبر
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