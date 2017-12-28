أذربيجان وروسيا توقعان مذكرة حول تنظيم رحلات بحرية سياحية

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

وقعت أذربيجان وروسيا على مذكرة حول تنظيم رحلات بحرية بينهما.

من المخطط بدء تنظيم الرحلات البحرية بعد تشغيل بيوتر ويليكي" في بحر الخزر في نهاية عام 2019.

قال الرسميون الروس في الملاحة ان باكو وجهة سياحية جذابة. مع تنفيذ هذا المشروع سيزيد عدد السياح الى أذربيجان.

اثناء المناقشات قيل ان هذا المشروع سيساهم في جذب السياح من الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا وأوروبا والصين الى جانب البلدان المطلة على بحر الخزر.

سيتم تسيير الرحلات بين هشترخان وباكو في المرحلة الأولى. وسيتم توسيع نطاق الرحلات حتى عام 2020.