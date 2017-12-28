محطة ميترو "خطائي" توقف عملها للترميم عام 2018

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

توقف محطة "خطائي" لميترو أنفاق باكو عملها في عام 2018 لبدء اعمال الترميم فيها.

من المخطط تغيير مصاعد وغيرها من الاعمال.

قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة "ميترو أنفاق باكو" نسيمي باشايف ان أعمال الترميم في المحطة تبدأ بعد تشغيل محطة ميترو "ساحل" في الصيف.

يذكر ان محطة "خطائي" تم تدشينها عام 1968 وتم تركيب مصاعد فيها في العام ذاته حيث تنتهي مدة صلاحية هذه المصاعد للعمل في عام 2018.