إحاطة أسرة كلية الخدمة المدنية الإثيوبية علما بمذبحة خوجالي

أديس أبابا، 28 فبراير، أذرتاج

عقد سفير أذربيجان لدى إثيوبيا اجتماعا تأبينيا تثقيفيا بمناسبة الذكرى السنوية الـ 26 لمجزرة خوجالي بكلية الخدمة المدنية الإثيوبية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع حضره طلبة الماجيستير والدكتوراه بالكلية ومدرسوها وأساتذتها.

وقدم السفير الأذربيجاني في إثيوبيا ائلمان عبد الله يف إحاطة أشار فيها إلى أن مجزرة خوجالي دخلت تاريخ أذربيجان كأحد أفظع وأرهب الصفحات الدموية. واكد أن القوات المسلحة الأرمينية ارتكبت في 26 فبراير عام 1992م إبادة جماعية ضد أهالي مدينة خوجالي المدنيين الأذربيجانية مفيدا أن الهجوم الشنيع الأرميني على المدينة أدى إلى مقتل 613 مسالم بينهم 106 امرأة و63 طفلا و70 مسنا قتلا همجيا وحشيا وإبادة 8 عائلات بالكامل وفقدان 25 طفلا كلا الأبوين و130 طفل أحد الأبوين. واستلفت السفير عبد الله يف إلى أن 16 بلدا وأكثر من 20 ولاية أمريكية قد اعترفت حتى الآن بمجزرة خوجالي.

وقال السفير عبد الله يف إن أرمينيا ما برحت تحتل 20 في المائة من أراضي أذربيجان وتستهين بقرارات مجلس الأمن الدولي الأربع الصادرة عام 1993م التي تطالب بسحب قوات الاحتلال الأرميني من أراضي أذربيجان دون قيد وشرط.

وشاهد الحاضرون بعد الإحاطة التثقيفية فيلما وثائقيا مصورا خصيصا بشأن مجزرة خوجالي باسم «الهروب من الظلام».