تدشين مركز كونفوشيوس بالجامعة الأذربيجانية

باكو، 7 مارس، أذرتاج

افتتح بالجامعة الأذربيجانية مركز كونفوشيوس.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المركز ناشط في إطار التعاون مع معهد كونفوشيوس بجامعة باكو الحكومي ومن المخطط تعليم وتدريس الثقافة الصينية واللغة الصينية بالمركز أيضا.

وأطلعت رئيسة المعهد المشاركة الصينية السيدة لو سياؤجي المشاركين على تاريخ المعهد وبعثته وفعالياته في أذربيجان وسائر أنحاء العالم مفيدة أن أول معهد كونفوشيوس عبر العالم افتتح في مدينة سؤول عاصمة كوريا وأخذ في نشاطه في أذربيجان عام 2011.

وقالت السيدة سياؤجي إن «بعثة المعهد دعاية الثقافة والفلسفة الصينية على نطاق العالم قاطبة وتطور علاقات الصداقة بين الصين وسائر البلدان. ويتم تنظيم تعليم اللغة الصينية في أذربيجان من قبل هذه المؤسسة. وقد ساهم المعهد جدا في إقامة علاقات الصداقة المتينة بين الصين وأذربيجان خلال فترة فعالياته الممتدة على 7 سنوات أخيرة».