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    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 221 الف طن

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 221 الف و793 طن خلال شهري يناير- فبراير للسنة الجارية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك انه تم نقل 734 ألف و33 طن من الشحون عبر السكك الحديد.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 221 الف طن
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