حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 221 الف طن

باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 221 الف و793 طن خلال شهري يناير- فبراير للسنة الجارية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك انه تم نقل 734 ألف و33 طن من الشحون عبر السكك الحديد.