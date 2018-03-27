مؤتمر دولي في بلغاريا يتناول الحفريات الاثرية الأذربيجانية

باكو، 27 مارس (أذرتاج).

ألقى الدكتور والح علي اكبروف الباحث في معهد الآثار والاثنوغرافيا لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية بحثا في المؤتمر العلمي الدولي المقام في جامعة الجنوب الغرب في مدينة بلاغويفغراد البلغارية. تحدث الباحث الاذربيجاني في كلمته عن الحفريات الاثرية الجارية في أذربيجان بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية المعروفة.

يذكر ان المؤتمر نظم في اطار مشروع ممول من قبل المفوضية الأوروبية في موضوع "تبادل المعارف والثقافات الاكاديمية في العلوم الإنسانية ومنطقة أوروبا وحوض البحر الأسود خلال نهاية القرن ال18 والقرن ال21". شارك فيه ممثلو كل من بلغاريا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا ومقدونيا والنمسا ورومانيا والتشيك واليونان.