    • / ثقافة

    ثقافة


    عرض شعار "جمهورية أذربيجان الشعبية 100"

    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥‎١]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    أعدت وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية شعارا لـ "جمهورية أذربيجان الشعبية 100" تنفيذا للقرارات الجمهورية الصادرة عن الرئيس الأذربيجاني ذات الصلة.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارة ان مؤلف الشعار زؤور حمزة يف.

    وسيعتمد على هذا الشعار في فعاليات تذكارية مئوية لجمهورية أذربيجان الشعبية وكذلك في سائر الأنشطة ذات الصلة بـ "سنة جمهورية أذربيجان الشعبية".

     

    AZERTAG.AZ :عرض شعار "جمهورية أذربيجان الشعبية 100"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
    أذربيجان تشارك في مهرجان "كان"
    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
    باكو تستضيف مؤتمرا علميا دوليا مكرسا للشاعر الاذربيجاني نظامي الكنجوي
    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
    إصلاح حمام مرتفع القبة في قوبا
    ٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
    حفل افتتاح "أيام الأفلام الإيرانية" في مركز نظامي للسينما
    عرض شعار "جمهورية أذربيجان الشعبية 100"