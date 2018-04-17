عرض شعار "جمهورية أذربيجان الشعبية 100"
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
باكو، 17 أبريل، أذرتاج
أعدت وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية شعارا لـ "جمهورية أذربيجان الشعبية 100" تنفيذا للقرارات الجمهورية الصادرة عن الرئيس الأذربيجاني ذات الصلة.
أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارة ان مؤلف الشعار زؤور حمزة يف.
وسيعتمد على هذا الشعار في فعاليات تذكارية مئوية لجمهورية أذربيجان الشعبية وكذلك في سائر الأنشطة ذات الصلة بـ "سنة جمهورية أذربيجان الشعبية".
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