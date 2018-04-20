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    ثقافة


    إنشاء الوكالة الحكومية للسياحة ووزارة الثقافة على أساس وزارة الثقافة والسياحة

    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٣٣]

    باكو، 20 أبريل (أذرتاج).

    أصدر الرئيس الأذربيجاني اليوم قرارا جمهوريا للإجراءات الهادفة الى تحسين الأداء الحكومي في مجال الثقافة والسياحة في البلد.

    أفادت وكالة الانباء الوطنية (أذرتاج) ان بناء على القرار الجمهوري تنشأ وزارة الثقافة والوكالة الحكومية للسياحة على أساس وزارة الثقافة والسياحة.

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