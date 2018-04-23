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    الخطوط الجوية الأذربيجانية تباشر رحلات الى 6 مدن سعودية

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣٤]

    باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

    تخطط الخطوط الجوية الأذربيجانية (اذال) في تسيير رحلات جوية الى 6 مدن بالمملكة العربية السعودية.

    أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية (أذرتاج) ان شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية تخطط في تسيير رحلات جوية مباشرة من باكو الى 4 مدن أخرى بالمملكة العربية السعودية.

    حاليا تجري الشركة الأذربيجانية (أذال) محادثات مع الشركاء السعوديين حول مباشرة رحلات جوية مباشرة من باكو الى مطار المدينة المنورة من 15 مايو والى مطار جدة من 18 مايو والى مطار القصيم من 15 يونيو والى مطار حائل من 1 يوليو.

    يجب الذكر ان شركة "أذال" الأذربيجانية توصلت الى اتفاق مع الجهات السعودية لبدء تسيير رحلات جوية مباشرة الى مدينتي الدمام والرياض بالمملكة العربية السعودية من 15 يونيو.

    ان تسيير الرحلات الجديدة سيسمح بزيادة جلب السياح وسيسهل زيارة الحرمين الشريفين في المملكة وسيعمق علاقات عمل بين البلدين.

    ستعطى معلومات إضافية عن ذلك عند بدء بيع تذاكر سفر.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية الأذربيجانية تباشر رحلات الى 6 مدن سعودية
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