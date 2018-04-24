أكبر بركان الطين في العالم يثور مرتين في هذه السنة بعد 30 عاما

باكو، 24 أبريل (أذرتاج).

نشر معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية بيانا عن ثوران "توراغاي" الواقع على بعد 76 كم جنوبيا غربيا من مدينة باكو في 22 ابريل وهو أكبر بركان الطين في العالم.

أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية أذرتاج ان ارتفاع البركان أكثر من 400 متر. وسجل الانفجار الأخير قبل ذلك في بركان توراغاي في الأول من مارس لهذا العام. اما الانفجار السابق في البركان فحدث في عام 1988.

ووقع الانفجار الجديد للبركان في مرحلتين – الأولى في الساعة 07:58 والثانية في 09:45.

وانساب الوحل على الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الغربية من فوهة البركان لتطمر عموما مساحة تقرب من 6.1 هكتارا بطبقات سميكة يبلغ حجمها الإجمالي حوالي 42525 متر مكعب. وحول الفوهة الرئيسية شقوق عميقة طولها أكثر من كلومتر واحد. أما ألسنة النار الناتجة عن الانفجار فبلغ ارتفاعها 400 متر تقريبا.

تحتل أذربيجان المركز الاول من حيث عدد براكين الطين الموجودة في أراضيها ويوجد أكثر من 300 بركان طيني فيها، ويسميها السكان المحليون حرق الجبل او الجبل الرمادي أو الماء المغلي.

وقع نحو 405 ثوران في 93 بركان في أراضي جمهورية اذربيجان منذ 1810 ويرافق ثوران البراكين الطينية انفجارات قوية وقعقعة تحت الأرض وتخرج منها الغازات التي تشتعل فورا، وارتفاع اللهب فوقها يصل إلى 1000 متر.

وترتبط براكين الطين عادة بحقول النفط، حيث تم العثور على كثير من حقول النفط في أراضي البراكين الطينية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحمم والطين تستخدم كمواد خام في الصناعات الكيماوية والبناء وكذلك في علم الصيدلة حيث لها فوائد علاجية مذهلة على البشرة.