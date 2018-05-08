وزير إيراني: إيران تهتم بتطوير التعاون مع أذربيجان في الطاقة

طهران، 8 مايو (أذرتاج)

قال وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان في حديثه مع مراسل وكالة أذرتاج ان بلاده تبدي أهمية لتطوير علاقات التعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة.

وأضاف الوزير انه تم التوصل الى اتفاق حول تبادل الطاقة بين أذربيجان وإيران. بناء على الاتفاق، سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بحجم 800 ميجاوات بين أذربيجان وإيران في صيف العام الراهن. كما يمكن إيران ان تستورد من أذربيجان الطاقة الكهربائية بحجم 180 ميجاوات اضافيا.

وزاد الوزير الإيراني ان الطرفين الاذربيجاني والإيراني اتفقا على مواصلة التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة البديلة المتجددة اثناء لقاء جرى بينه وبين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في 7 مايو. كذلك اجري تبادل الآراء حول اعمال انشاء حوضي مياه "اوردوباد" وقيز قالاسي" والمحطتين الكهرومائيتين "اوردوباد" و"مارازاد".

ولفت اردكانيان الى انه ناقش مع نظيره الاذربيجاني انشاء ممر الطاقة الكهربائية بين أذربيجان وإيران وروسيا. وأشير الى أهمية استمرار المناقشات لتحديد احسن خيار لربط نظم الطاقة الكهربائية لتلك الدول الثلاث.