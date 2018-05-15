17 مايو غرة رمضان المبارك في أذربيجان

باكو، 15 مايو (اذرتاج).

أصدر مجلس الإفتاء التابع لإدارة مسلمي القوقاز فتوى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أفادت وكالة أذرتاج أن الفتوى صدر اليوم في اجتماع جرى في إدارة مسلمي القوقاز برئاسة شيخ الإسلام الله شكر باشازاده.

وجاء في الفتوى أنه وفقا لحسابات المرصد الفلكي بشاماخي التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية ستصادف رؤية الهلال وبالتالي غرة شهر رمضان في 17 مايو لهذا العام.

وأعلن مجلس الافتاء أن أول يوم من شهر رمضان هذا العام يوافق الـ17 من مايو.

وتدعو الفتوى إلى مساعدة المحتاجين وكبار السن وزيارة دور الأيتام وتنظيم مائدة الإفطار دون الإسراف مع الذكر ان ختم القرآن الكريم في شهر رمضان عمل له أجر كبير.

وأعدت إدارة مسلمي القوقاز بالتعاون مع المرصد الفلكي بشاماخي تقويم شهر رمضان الذي يضم أوقات الصلاة وأدعية رمضانية ومواعد أول أيام عيد الفطر.

تناشد الفتوى المفتين والأئمة والصائمين لعدم اللجوء إلى تقويمات رمضانية أخرى قد تثير التمييز الطائفي. تدعى لجنة الدولة في شؤون المؤسسات الدينية والسلطات التنفيذية بالإضافة إلى وسائل الإعلام للمساعدة في نشر هذا التقويم من أجل وضع الحد من التمييز الطائفي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجازة عيد الفطر تصادف يوم 15 يونيو.

وفي ختام شهر رمضان، يزور المسلمون بيوت بعضهم البعض وينهون خصوماتهم ولا ينسون فيه فقراءهم من زكاة الفطر التي فرضها الله عليهم.

وعلى رجال الدين أن يلقوا خطب مــن منابر المساجد ومراسم التعزية بإحياء ذكرى شهداء قره باغ الذين استشهدوا من اجل الوطن الى جانب الشخصيات المقدسة.

نشرت إدارة مسلمي القوقاز إمساكية رمضان مفصلة بمواعيد الصلوات ومواعيد الشروق ومواعيد الإفطار والإمساك لعام 2018.