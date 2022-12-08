بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

التقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده الذي يزور موسكو في 7 ديسمبر ببطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

وفي لقاء عقد بدير دانيل، رحب بطريرك روسيا كيريل برئيس إدارة مسلمي القوقاز الله شكور باشازاده مؤكدا على أهمية لقاءات شخصية.

وقال البطريرك "إننا نلتقي معا بشكل منتظم وأرى ضرورة مواصلة هذه اللقاءات. لأن مثل هذه اللقاءات تمهد أجواء حسنة وتؤثر إيجابيا على العلاقات الدولية وفي الوقت ذاته للأسف على حل القضايا العالقة الى الحين. وتستمر مثل هذه الصيغة من اللقاءات منذ أكثر من 30 سنة. وأرتئي تكثيف جهودنا خاصة في فترة النزاعات من اجل التأثير الإيجابي على الأوضاع لكي نتوصل الى نتيجة واقعية وأن نغيّر الأوضاع الى ما فيه خير.

وفي ختام اللقاء أهدى باشازاده رئيسُ إدارة مسلمي القوقاز السيدَ كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا صورة له حيكت على سجادة.