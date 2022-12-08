  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    التقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده الذي يزور موسكو في 7 ديسمبر ببطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

    وفي لقاء عقد بدير دانيل، رحب بطريرك روسيا كيريل برئيس إدارة مسلمي القوقاز الله شكور باشازاده مؤكدا على أهمية لقاءات شخصية.

    وقال البطريرك "إننا نلتقي معا بشكل منتظم وأرى ضرورة مواصلة هذه اللقاءات. لأن مثل هذه اللقاءات تمهد أجواء حسنة وتؤثر إيجابيا على العلاقات الدولية وفي الوقت ذاته للأسف على حل القضايا العالقة الى الحين. وتستمر مثل هذه الصيغة من اللقاءات منذ أكثر من 30 سنة. وأرتئي تكثيف جهودنا خاصة في فترة النزاعات من اجل التأثير الإيجابي على الأوضاع لكي نتوصل الى نتيجة واقعية وأن نغيّر الأوضاع الى ما فيه خير.

    وفي ختام اللقاء أهدى باشازاده رئيسُ إدارة مسلمي القوقاز السيدَ كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا صورة له حيكت على سجادة.

    AZERTAG.AZ :بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
    موسكو تستضيف مؤتمرا دوليا مكرسا لذكرى مرور 1400 عام على الهجرة النبوية
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٨]
    شيخ الإسلام باشازاده يحضر قمة الأديان المجموعة الـ20 في جزيرة بالي
    ٢٠.١٠.٢٠٢٢ [١٨:٢٨]
    توقيع نظام مجلس زعماء الإدارات الدينية الإسلامية لبلاد منظمة الدول التركية في شوشا
    ١٩.١٠.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
    عقد الاجتماع الثالث لزعماء الدين الإسلامي للبلاد الأعضاء لدى منظمة الدول التركية في باكو
    بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات بطريرك كيريل: يجب تكثيف جهودنا في فترة النزاعات