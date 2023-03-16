رئيس إدارة مسلمي القوقاز: اتباع مختلف الأديان محاطون برعاية الدولة في أذربيجان

باكو، 16 مارس، أذرتاج

قال رئيس إدارة مسلمي القوقاز الله شكور باشازاده في كلمة، ألقاها في حلقة بينية، في موضوع إقامة المجتمعات المتناغمة عبر ترويج التنوع الديني والاحترام المتبادل بين الأديان، نظمت على هامش المؤتمر الدولي في موضوع "كراهية الإسلام كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية وعابرة للحدود" إن البلد يوجد فيه تضامن نادر بين الأديان ويعيش اتباع مختلف الأديان في أذربيجان العلمانية الديمقراطية في الأجواء من الأخوّة والصداقة ويحظون برعاية الدولة.

واكد باشازاده في المؤتمر، الذي نظمه مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومركز تحليل العلاقات الدولية ومنتدى الحوار بين الأديان لمجموعة العشرين تكريسا للذكرى السنوية الأولى لإعلان الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس كاليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، على استمرار حالات إهانة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في مختلف مناطق العالم.

وأضاف أن فرنسا هي الدولة التي تأسست فيها شبكة الإرهاب الأرميني، مفيدا أنه من الضروري القصوى أن يحال دون حالات التهديدات الناجمة عن سوء استخدام الدين وخطابات الكراهية وحالات إهانة بالنسبة لملايين من الناس ومن الواجب أن يدين كل مجتمع ذي تفكير سليم بشدة كل خطاب يدعو للاصطدام على أرضية دينية.