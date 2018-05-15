دخول 21 شركة طيران منها 8 عربية في السوق الأذربيجانية خلال العامين الأخيرين

باكو، 15 مايو (أذرتاج).

دخلت 21 شركة طيران في سوق الطيران الأذربيجانية خلال عامي 2016-2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الطيران المدني لدى وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية ان هذه الشركات هي "آتا" للطيران، و"مونتينغرو للطيران" والاتحاد للطيران والعربية للطيران ونورد ويند للطيران وايكار للطيران وإر آيرو والناصر للطيران وبوبيدا للطيران وطيران السلام وكومآوياترانس آيرو وطيران الجزيرة والخطوط الوطنية (الكويت) و ماهان اير وتابان اير واسراير والخطوط الجوية اركيا وطيران ناس وطيران الخليج وخطوط نورداويا ريجيونال وطيران بيجاسوس.

ابتداء من عام 2016 ومع موسم الصيف 2018 تم افتتاح 16 رحلة جوية جديدة في وجهات أمثال الكويت وأبوظبي والشارقة وتيوات ومسقط والرياض والدمام واوفا وكراسنويارسك وسامارا وترابزون وجوكوفسكي والمنامة وصوفيا وآلانيا وجولياني في أوكرانيا.

وحتى الآن تم التوقيع على 39 اتفاقية حول الخطوط الجوية والآن ثمة 34 مشروع اتفاقية وافق عليها الخبراء. ابتداء من عام 2016 تم ابرام اتفاقيات مع 4 دول منها أفغانستان وجيبوتي والكويت والولايات المتحدة الامريكية الى جانب الاتفاق على نصوص الاتفاقات مع 7 دول وهي استراليا وإسرائيل وكينيا ونيوزيلاندا ومنغوليا وتيلاند وجزر السيشل.