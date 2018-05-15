إشهار كتاب قصص الأطفال المصرية: 30 قصة مترجمة ولوحات فنية رسمت لها من جانب الأطفال

باكو، 15 مايو، أذرتاج

نظمت المكتبة الجمهورية لأطفال باسم فروع الدين كوتشرلي بالتعاون مع مركز الترجمة الأذربيجاني ومركز مصر للعلاقات الثقافة والتعلمية في باكو في الخامس عشر من مايو اليوم في صالة عروض الفنون الجميلة بمركز التنمية للأطفال والشباب رقم 1 حفل إشهار مشروع مشترك لها كتابَ "قصص الأطفال المصرية" ولوحات فنية مصورة للكتاب.

أفادت مراسلة أذرتاج أن مديرة المكتبة شهلاء قنبروفا ألقت كلمة افتتاحية تحدثت فيها عن غرض وأهمية المشروع مبلغة ان اللوحات الفنية المدرجة في الكتاب عرضت في مصر أيضا.

وقال النائب الأول وزير الثقافة واقف علييف إن أهمية المشروع ترمي الى دور المكتبات في توسيع آفاق الأطفال وتعليمهم وترقيتهم الشاملة.

وأعرب السفير المصري في باكو عادل إبراهيم احمد عن الامتنان على من له خدمات في هذا المشروع مع الإشارة الى الارتياح لازدياد حب واسع في أذربيجان تجاه القصص المصرية والثقافة المصرية عامة.

قيل ان الكتاب يحوي 30 قصة مصرية مترجمة الى اللغة الأذربيجانية مع لوحات فنية رسمت لها من جانب الأطفال.