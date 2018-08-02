اكتشاف علماء روس نوعا جديدا من المعادن أكثر صلابة من الألماس

باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)

اكتشف علماء روس نوعا جديدا من المعادن أكثر صلابة من الألماس في حجر نيزكي سقط في سيبيريا منذ عامين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن باحثي جامعتي "الأورال" و"نوفوسيبيرسك" الحكومية والمعهد الجيولوجي في سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية اكتشفوا المواد المعدنية أكثر صلابة من الألماس ويحتوي النيزك على مادة لم يسبق لها مثيل وتشكلت في الفضاء وأطلق عليها اسم "يوكتايتي".

كميات المادة الجديدة صغيرة جدا، لذا يجب فحصها من خلال اختبارات خاصة، بما في ذلك "انحراف الإلكترون" بدلا من التحليل التقليدي بالأشعة السينية. يتشكل النيزك من بلورات مكعبة متساوية القياس أو حبوب مدورة وحجم حبوب اليوكتايتي عادة ما يكون أقل من 5 ميكرومتر.