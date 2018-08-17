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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية

    ١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٢٦]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أنتجت محطات الطاقة الشمسية الناشطة على نطاق الجمهورية خلال اشهر يناير - يوليو 23.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم الطاقة الرياحية المنتجة في المحطات الكهربائية بأذربيجان خلال سبعة أشهر بلغ 14.1 مليون كيلو واط ساعي.

    AZERTAG.AZ :إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية
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