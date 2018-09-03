العثور على مسكن عائد إلى العصر البرونزي في أذربيجان – صورة

جورانبوي، 3 سبتمبر، أذرتاج

عثرت بعثة معهد الآثار والاثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية على مسكن يعود إلى العصر البرونزي في أراضي محافظة جورانبوي.

نقل مراسل أذرتاج عن رئيس بعثة الحفريات الاثرية في منطقة نفطالان – جورانبوي الدكتور مظفر حسينوف قوله إن البعثة قامت بدراسات الحفريات الاثرية في أراضي مدينة نفطالان ومحافظة جورانبوي عموما وعثرت في أراضي قرية شفق بالمحافظة على مستوطن كثير الطبقات فيه عينات مادية ثقافية للقرون الوسطى.

وأضاف أن المستوطن القديم يقع على بعد 500-600 م عن شمال غربي قرية شفق على الجانب الايسر من الوادي القديم. ويشمل المستوطن المؤلف من تل مرتفع على مساحة تبلغ هيكتارين. وقامت البعثة بحفريات استكشافية جنوب وشرق المستوطن الامر الذي كشف عن عبارة ارتفاع الطبقة الثقافية عما يزيد عن 10 امتار. وعثر على منتجات تعود إلى العصر البرونزي من مختلف أنواع المستلزمات المنزلية.

ومن المخطط توسيع نطاق اعمال البعثة في الأراضي.