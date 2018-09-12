باكو تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للتحكم الآلي IFAC

باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو في 13-15 سبتمبر المؤتمر الدولي الـ18 للاتحاد الدولي للتحكم الآلي (IFAC) اهم منظمة عالمية في مجال التحكم الآلي والروبيتيكا.

سينظم المؤتمر برعاية الجمعية الأذربيجانية للروبوتات والتحكم الآلي وجامعة فيينا للتكنولوجيا في النمسا.

تحدث مؤسس الجمعية الأذربيجانية للروبوتات والتحكم الآلي ومؤسس منظمة الوحدة الأذربيجانية في إسطنبول ومؤسس جمعية المهنيين الأذربيجانيين الشباب الدكتور بهادور ابراهيموف في حديثه الصحفي مع مراسل أذرتاج عن أهمية هذا المؤتمر ومواضيعه.

قال ابراهيموف ان الاتحاد الدولي للتحكم الآلي تأسس في باريس في 12 سبتمبر عام 1957 ويواصل نشاطه في مدينة لانسينبورغ النمساوية بدعوة الحكومة النمساوية ودعمها منذ عام 1978. يضم في صفوفه منظمات من 49 بلدا في مجال الهندسة التحكم الآلي. ينظم الاتحاد الدولي عشرات الفعاليات خلال سنة. انضمت الجمعية الأذربيجانية للروبوتات والتحكم الآلي إلى عضوية الاتحاد في 7 يونيو لهذا العام بعد اختبار دام 3 سنوات ومرحلة الترشح.

أما الهدف من تنظيم المؤتمر الدولي الـ18 للاتحاد الدولي للتحكم الآلي في باكو فإنه جمع علماء ومتخصصين لتقديم نتائج البحوث الجديدة في مجال التحكم الآلي والروبوتات وتبادل الآراء والخبرات. سيشارك في المؤتمر علماء ومتخصصون من 37 بلدا، كذلك رئيس الاتحاد الدولي للتحكم الآلي وأستاذ جامعة شتوتغارت فرانك آلغوفير. جمعت 200 مقالة وبحث من مؤلفيها الذين يزيد عددهم 370 عالم للمشاركة في المؤتمر. سيتم اصدار المقالات المختارة للمؤتمر في دار الطبع "إلسيفير" Elsevier الشهيرة.

يذكر ان باكو كانت قد احتضنت مؤتمر الاتحاد الدولي للتحكم الآلي في ابريل عام 1980 بفضل مساعي الزعيم القومي حيدر علييف.

ستنظم على هامش المؤتمر جلسات في مواضيع "التحكم الآلي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وأنظمة الهندسة الميكاترونيكية والروبوتات" و"والأنظمة الطبيعية الحيوية" و"التطبيق الآلي وأنظمة التحكم" و"روبوتات هيومانويد " وغيرها من المواضيع. الى جانب ذلك، سيحتفل اليوبيل السنوي الـ35 للجنة التكنولوجيا والثقافة والاستقرار الدولي للاتحاد الدولي للتحكم الآلي على هامش المؤتمر.

ومن المقرر تنظيم زيارة الوفود المشاركة في المؤتمر إلى الأماكن التاريخية والثقافية.