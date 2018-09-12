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    علم وتعليم


    وزير التعليم يوجه بتخصيص اهتمام خاص بحضور التلاميذ الحصص والدروس يوم عاشوراء

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٤٠]

    باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

    قال جيهون بايراموف إن مهمة التلميذ الرئيسي هي الذهاب الى المدرسة وتعلم الدروس وأعتقد ان قيادة المدارس تخصص اهتماما خاصا بحضور التلاميذ الحصص والدروس يوم عاشوراء.

    أفادت أذرتاج عن بايراموف وزير التعليم قوله لصحفيين في 12 سبتمبر اليوم إن قيادة المدارس ومعلمي الصفوف ينبغي لهم ان يعيروا مع الابوين اهتماما بعدم غياب التلاميذ عن التعليم والتعلم مفيدا أن "هذه الرسائل نعتقد انها ستبلغ الابوين من خلال معلمي الصفوف ووسائل الإعلام بما ان الابوين عليهم ايضا ان يهتموا بحضور التلاميذ الدروس والحصص وعليهم ان يوفروا هذا."

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم يوجه بتخصيص اهتمام خاص بحضور التلاميذ الحصص والدروس يوم عاشوراء
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