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    لجنة التقصي في اليونسكو تزور أذربيجان في أواخر هذا الشهر

    ١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٧]

    باكو، 14 سبتمبر (أذرتاج).

    ستزور لجنة التقصي لليونسكو الى أذربيجان في أواخر سبتمبر. ستتفقد اللجنة سير الاعمال التحضيرية التي تقوم بها اللجنة المنظمة للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لدى اليونسكو المنوي انعقادها في باكو للعام القادم، حسبما قال وزير الثقافة الاذربيجاني ورئيس اللجنة المنظمة ابولفس قارايف في حديثه مع مراسل وكالة أذرتاج.

    وأضاف الوزير ان "لجنة التقصي ستتخذ قرارا في أوائل أكتوبر وستوقع معاهدة بين اليونسكو وأذربيجان حول الاستضافة. ويجب اعتبار هذه المعاهدة خطة الطريق الاستراتيجية بالنسبة لنا وعلينا ان ننفذ بجدية كل ما تنص عليه من المسائل."

    AZERTAG.AZ :لجنة التقصي في اليونسكو تزور أذربيجان في أواخر هذا الشهر
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